La Secretaría de Marina (Semar) desembarcó este fin de semana a 103 elementos de Infantería en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la región del Pacífico mexicano.

El operativo ocurre luego del fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y busca prevenir reacciones violentas en la zona turística.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Marina a través de un comunicado, el personal militar arribó a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), el cual atracó en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Puerto Vallarta.

La embarcación transportó no solo a los elementos castrenses, sino también vehículos tipo pick up que serán utilizados para labores de vigilancia terrestre.

Las autoridades federales han activado protocolos de contención en zonas consideradas clave para la operación del cártel.

Puerto Vallarta, por su condición de destino turístico internacional y su ubicación geográfica, forma parte de estas regiones prioritarias.

La dependencia explicó que el despliegue tiene como propósito “reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de la costa”.

El ARM “Usumacinta” no es una embarcación cualquiera. Según detalló la Semar, este buque pertenece a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, Colima.

Su función principal es “desarrollar el transporte marítimo militar para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre”.

Dos compañías anfibias de Infantería de Marina completamente equipadas

18 vehículos de asalto anfibio

Hasta 2 mil toneladas de carga sobre la cubierta de tanques

Además, la embarcación cuenta con una cubierta de vuelo diseñada para recibir helicópteros, lo que amplía su capacidad de respuesta en operaciones aéreas si la situación lo requiere.

Con la llegada de estos elementos, la ciudad costera experimentará un reforzamiento en los operativos de vigilancia.

La Semar informó que este mando naval ha desplegado personal con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México para realizar recorridos de vigilancia en tres frentes: marítimo, aéreo y terrestre.

Para los residentes y turistas, esto se traducirá en una mayor presencia de personal militar en zonas estratégicas, particularmente en áreas comerciales y vialidades principales.

Las autoridades no han anunciado restricciones a la movilidad ni cierres viales específicos derivados de este operativo.

La Secretaría de Marina, a través de la Décima Segunda Zona Naval, emitió un posicionamiento claro respecto a esta movilización: “refrenda su compromiso con la población civil de mantener el Estado de derecho en el mar, aire y tierra, en coordinación con los tres órdenes de gobierno”.

La Secretaría de Marina no ha especificado fechas de retiro del personal. La permanencia dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad en la región.

Hasta ahora no se han reportado restricciones a zonas turísticas o comerciales.

Los recorridos de vigilancia se realizan en la vía pública sin interferir con las actividades cotidianas.

Las autoridades recomiendan reportar cualquier incidente a los números de emergencia 911 o a la propia Secretaría de Marina, manteniendo la calma y evitando confrontaciones directas.

Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de presencia institucional en el Pacífico mexicano, una región que por su importancia turística y económica requiere esquemas de protección constantes.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno será clave en los próximos días para evaluar la efectividad de estas medidas y determinar los siguientes pasos.

