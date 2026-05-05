El alcalde Marco Bonilla entregó tres monitores pediátricos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), para fortalecer la atención médica en el área de pediatría del IMSS.

Este apoyo responde a una solicitud realizada por personal de enfermería durante una visita al Hospital Morelos en diciembre, y permitirá mejorar el monitoreo de signos vitales como frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial y saturación de oxígeno en bebés, niñas y niños.

Marco Bonilla señaló que la salud infantil es una prioridad y que este tipo de acciones forman parte del trabajo para fortalecer la atención médica en beneficio de las familias.

Asimismo, reconoció la labor del IMSS y del personal de salud, destacando la importancia de mantener la coordinación entre instituciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.

El director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta, informó que los equipos representan una inversión superior a los 290 mil pesos y permitirán detectar de manera oportuna alteraciones en la salud, además de facilitar el trabajo del personal médico y de enfermería.

Por su parte, representantes del SNTSS agradecieron el apoyo, al señalar que estos equipos fortalecen la atención que se brinda a niñas y niños derechohabientes.

Adicionalmente, el DIF Municipal entregó 100 mil cubrebocas para reforzar las acciones de prevención y cuidado de la salud.