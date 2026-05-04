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Talento juarense brilla en el Concurso Nacional Paso del Norte

by EdiciónJuárez
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La excelencia y disciplina de bailarines juarenses volvió a distinguirse a nivel nacional este fin de semana durante el Concurso Nacional Paso del Norte, donde la alumna Kimberly Sofía Velázquez Ortega y su compañero Carlos Daniel Gómez Martínez obtuvieron destacadas victorias en todas las categorías en las que participaron.

El sábado, Kimberly Sofía se llevó el primer lugar en la categoría infantil solista, mientras que, junto a Carlos Daniel, también conquistó el primer lugar en la categoría infantil grupal.

La racha de éxitos continuó el domingo, cuando ambos se coronaron campeones nacionales en el estilo Tamaulipas, consolidando así un fin de semana de triunfos para la Academia de Danza Mexicano Contemporáneo Infantil, a la que pertenecen.

Los resultados reflejan el esfuerzo, la entrega y el compromiso artístico de los participantes, quienes continúan posicionando a Ciudad Juárez como un referente en la formación de talento dancístico a nivel nacional.

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