Reportan tiroteo en sinagoga de Michigan; autoridades activan operativo de emergencia

Autoridades locales y federales respondieron la tarde del jueves 12 de marzo de 2026 a reportes de un tirador activo en la sinagoga Temple Israel, ubicada en el suburbio de West Bloomfield al noroeste de Detroit. El incidente inició cuando un vehículo se estrelló contra el edificio y, posteriormente, se escucharon disparos, lo que generó un despliegue inmediato de unidades policiales y de emergencia.

Elementos del condado de Oakland, la policía estatal de Michigan y agentes del FBI acudieron al lugar para asegurar la zona y evacuar el recinto. Medios locales reportaron humo negro saliendo del edificio y un operativo con numerosos vehículos de emergencia.

Tras el choque y los disparos, las autoridades emitieron órdenes de resguardo para residentes y estudiantes de áreas cercanas, mientras que instituciones educativas y casas de culto activaron protocolos de seguridad. La organización Jewish Federation of Detroit pidió a las comunidades judías cerrar accesos y mantener a las personas dentro de los edificios mientras continúa la investigación.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la zona y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia. La situación permanece en desarrollo y se espera que se emitan actualizaciones oficiales en las próximas horas.

Con información de EL MILENIO