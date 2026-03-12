En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 12 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población a cuidar sus riñones a través de acciones de prevención y detección oportuna, para ello, se cuenta con diversas estrategias como PrevenIMSS y los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS), donde equipos multidisciplinarios brindan atención integral e identifican de manera temprana complicaciones como la enfermedad renal.

Al respecto, el doctor Juan José Salazar González, Coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, indicó que de acuerdo con datos institucionales, en el primer de atención se detectaron alrededor de 2.3 millones de derechohabientes con algún grado de enfermedad renal durante el 2025, de este total, cerca de 85 mil personas ya requiere tratamiento con Diálisis Peritoneal o Hemodiálisis, lo que refuerza la importancia de fortalecer las medidas preventivas y los chequeos médicos oportunos.

Recordó que entre los principales factores de riesgo destacan diabetes, hipertensión arterial, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad renal, consumo excesivo de bebidas azucaradas y el uso indiscriminado de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios o algunos antibióticos.

Además de realizar actividad física de forma regular y mantener un peso saludable, evitar la automedicación, en especial el consumo frecuente de analgésicos y antiinflamatorios sin supervisión médica, controlar enfermedades crónicas como Diabetes e Hipertensión y acudir a revisiones médicas periódicas para detectar oportunamente cualquier alteración.

Uno de los mayores retos de la enfermedad renal es que las primeras etapas son asintomáticas, por lo que muchas personas desconocen que presentan daño en los riñones. Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir cansancio, debilidad, hinchazón en piernas o rostro, cambios en las características de la orina, anemia, alteraciones óseas o comezón en la piel, lo que generalmente indica que el padecimiento ya se encuentra en fases más avanzadas.

Detalló que, en el IMSS, la detección temprana de la enfermedad renal se realiza principalmente con estudios de laboratorio como la medición de creatinina en sangre y pruebas de orina para identificar la presencia de proteínas, lo que permite evaluar la función de los riñones.

En cuanto al tratamiento, destacó que el IMSS ofrece todas las modalidades terapéuticas para la enfermedad renal crónica, desde manejo médico en etapas tempranas con medicamentos que retrasan la.

Progresión de la enfermedad y cambios en el estilo de vida, hasta terapias de sustitución de la función renal en casos avanzados, como diálisis peritoneal en sus distintas modalidades, hemodiálisis y trasplante renal, considerado actualmente la mejor opción terapéutica para pacientes con insuficiencia renal terminal.