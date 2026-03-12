“Era inevitable”: vecinos tras destrozo de cuadros polémicos en Centro Cívico SMART

Vecinos del sector donde se ubica el Centro Cívico SMART, en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la avenida Adolfo López Mateos, reaccionaron al destrozo de cuadros con imágenes religiosas católicas consideradas ofensivas.

De acuerdo con testimonios recabados por juareznoticias.com, varios residentes señalaron que la reacción de las personas era previsible debido al contenido de las imágenes. “Era inevitable que alguien se ofendiera y terminara arrancando los cuadros”, comentó uno de los vecinos entrevistados.

Otro habitante del sector opinó que la empresa debería revisar con mayor cuidado lo que se permite colocar en sus instalaciones. “SMART es una empresa que debe asegurarse qué es lo que deja poner en sus negocios, para verificar que no vaya a afectar su publicidad, porque al final esto es mala publicidad”, expresó.

Algunos residentes señalaron que desde la noche anterior comenzaron a retirar las pinturas colocadas en la malla exterior del lugar, y que varias de ellas aparecieron trozadas tras la reacción de personas que se sintieron ofendidas por las representaciones.

Otros vecinos dijeron que ni siquiera se percataron en qué momento ocurrieron los hechos, aunque reconocieron que el tema generó comentarios entre quienes viven o transitan por la zona. “Está canijo que pongan cosas que ofenden a los católicos”, comentó otro ciudadano.

Las opiniones fueron recabadas entre habitantes cercanos al Centro Cívico SMART, donde la colocación de las imágenes provocó controversia y debate entre ciudadanos sobre los límites de la expresión artística cuando involucra símbolos religiosos.