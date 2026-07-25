sábado, julio 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Respaldan a Pérez Cuellar fundadores y consejeros de Morena; se reúnen en la capital
Portada

Respaldan a Pérez Cuellar fundadores y consejeros de Morena; se reúnen en la capital

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Este sábado se lleva a cabo en un conocido hotel del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua el Encuentro Estatal de Fundadores y Consejeros de Morena, un acto interno que busca fortalecer el proyecto político del aspirante a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, rumbo al proceso electoral de 2027.

La convocatoria, dirigida a cuadros históricos del partido, consejeros estatales y liderazgos territoriales, tiene como objetivo delinear una ruta de unidad y organización en torno al proyecto que encabeza Pérez Cuéllar, quien en los últimos meses ha incrementado su presencia en la capital y municipios de la entidad.

De acuerdo con organizadores del encuentro, el evento incluirá mesas de trabajo, posicionamientos de los fundadores y un mensaje central en el que se prevé un llamado a cerrar filas para consolidar la estructura morenista en Chihuahua.

El encuentro se realiza en un contexto de reacomodos internos dentro del partido, donde diversos grupos han comenzado a manifestar públicamente su respaldo a Pérez Cuéllar, considerado por sectores de Morena como uno de los perfiles con mayor presencia territorial y experiencia política en el estado.

banner

La reunión de este sábado también busca enviar una señal de cohesión hacia la dirigencia nacional, destacando la participación de consejeros que han acompañado al partido desde su creación y que ahora buscan incidir en la definición de la estrategia estatal.

Se espera que al finalizar el encuentro se emita un posicionamiento conjunto en favor del proyecto político del aspirante, así como una agenda de trabajo para los próximos meses.

You Might Also Like

You may also like

Rehabilita Estado Parque Oasis Revolución como parte del programa Tu Colonia Cuenta...

Ayudará reapertura de frontera a exportación de ganado a la economía: Sheinbaum;...

Aplaude Sheinbaum histórica actuación de Isaac del Toro en el Tour de...

Asegura Cruz que hay ruptura en el PAN

Superan los 50 años de cárcel para señalados de robo y secuestro...

Reconoce Guillermo Ramírez reapertura gradual de la frontera; llama a fortalecer la...