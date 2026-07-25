Este sábado se lleva a cabo en un conocido hotel del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua el Encuentro Estatal de Fundadores y Consejeros de Morena, un acto interno que busca fortalecer el proyecto político del aspirante a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, rumbo al proceso electoral de 2027.

La convocatoria, dirigida a cuadros históricos del partido, consejeros estatales y liderazgos territoriales, tiene como objetivo delinear una ruta de unidad y organización en torno al proyecto que encabeza Pérez Cuéllar, quien en los últimos meses ha incrementado su presencia en la capital y municipios de la entidad.

De acuerdo con organizadores del encuentro, el evento incluirá mesas de trabajo, posicionamientos de los fundadores y un mensaje central en el que se prevé un llamado a cerrar filas para consolidar la estructura morenista en Chihuahua.

El encuentro se realiza en un contexto de reacomodos internos dentro del partido, donde diversos grupos han comenzado a manifestar públicamente su respaldo a Pérez Cuéllar, considerado por sectores de Morena como uno de los perfiles con mayor presencia territorial y experiencia política en el estado.

La reunión de este sábado también busca enviar una señal de cohesión hacia la dirigencia nacional, destacando la participación de consejeros que han acompañado al partido desde su creación y que ahora buscan incidir en la definición de la estrategia estatal.

Se espera que al finalizar el encuentro se emita un posicionamiento conjunto en favor del proyecto político del aspirante, así como una agenda de trabajo para los próximos meses.