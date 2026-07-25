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Asegura Cruz que hay ruptura en el PAN

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El alcalde con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que, tras los recientes movimientos registrados en el Partido Acción Nacional (PAN), es evidente que existen fracturas al interior de ese instituto político.

No obstante, afirmó que Morena debe mantenerse concentrado en fortalecer su propio proyecto.

“Sí veo que está pasando algo, que hay una fractura; sin embargo, nosotros como Morena no debemos depender de lo que pase en otros partidos. Debemos depender de nuestro carácter, de nuestros proyectos y de nuestro esfuerzo. Evidentemente hay una fractura”, expresó.

Pérez Cuéllar señaló que en la capital del estado se han registrado una serie de movimientos que, a su juicio, evidencian divisiones dentro del PAN, aunque insistió en que se trata de un asunto interno de ese
“Es tema de ellos; nosotros, a lo nuestro y a hacer nuestro trabajo”, puntualizó.

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Lo anterior lo declaró al ser cuestionado sobre las recientes salidas del Gabinete Estatal de César Jáuregui Moreno, quien se desempeñó como fiscal general del Estado, y de Rafael Loera Talamantes, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, movimientos que han generado diversas interpretaciones en el ámbito político estatal.

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