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Rehabilita Estado Parque Oasis Revolución como parte del programa Tu Colonia Cuenta Conmigo

by EditorJRZ
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Este viernes se realizaron labores de limpieza y rehabilitación en el Parque Oasis Revolución, ubicado en la calle Eligio Pasten, como parte del programa Tu Colonia Cuenta Conmigo.

Los trabajos van enfocados a mejorar las condiciones de los espacios comunitarios y atender directamente las necesidades de las familias juarenses.

Las acciones incluyeron, recolección de escombro, retiro de material asfáltico acumulado en distintas áreas del parque, limpieza de maleza, despeje de zonas verdes para mejorar la seguridad y la imagen del espacio, mantenimiento general y trabajos que permiten recuperar áreas de convivencia para niñas, niños y familias.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado de estar presente en las colonias, atender sus necesidades y fortalecer la infraestructura urbana desde lo local.

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