El diputado Guillermo “Memo” Ramírez celebra el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos sobre la reapertura gradual de la frontera para el ingreso de ganado mexicano, al considerar que representa una señal de confianza en el trabajo conjunto que durante años han construido ambos países en materia de sanidad animal.

El presidente del Congreso del Estado señaló que esta decisión confirma la importancia de mantener la colaboración institucional y el diálogo permanente para enfrentar retos comunes, como el control del gusano barrenador y otras enfermedades que pueden afectar al sector pecuario.

“Esta acción demuestra la voluntad de ambos países de mantener una relación de cooperación basada en la confianza y la responsabilidad compartida. Ahora nos corresponde responder con el mismo compromiso, fortaleciendo nuestras medidas sanitarias y protegiendo el prestigio de la ganadería chihuahuense”, expresó.

Ramírez destacó que Chihuahua es referente nacional e internacional por la calidad de su ganado y por los estrictos controles sanitarios que históricamente han distinguido a sus productores, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia durante las próximas semanas.

El legislador reiteró que es indispensable mantener y reforzar los cercos sanitarios, el monitoreo permanente y la coordinación entre autoridades, asociaciones ganaderas y productores, para garantizar que la reapertura se consolide y genere certidumbre para miles de familias que dependen de esta actividad.

” La ganadería es una de las principales fortalezas económicas de Chihuahua. Hoy más que nunca debemos privilegiar la unidad, la prevención y el trabajo coordinado para proteger al sector y aprovechar esta oportunidad que beneficia a nuestros productores y a la economía del estado”, concluyó.