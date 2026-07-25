La Fiscalía de Distrito Zona Norte, demostró en un juicio oral, que los acusados Antonio M. R. y Juan Francisco V. D., cometieron por los delitos de robo calificado y secuestro exprés, a tres personas, entre ellas, a una menor de edad, ilícitos por lo que fueron sentenciados a 50 años y seis meses de prisión.

Este resultado obtenido a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Robo con Imputado Desconocido, cuyo agente del Ministerio Público presentó pruebas fehacientes que establecen que el 06 de octubre del 2024, cometieron los delitos en un domicilio de la calle Virginia, de la colonia Alameda, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales Antonio M. R. y Juan Francisco V. D., utilizaron un arma de fuego y un cuchillo para amenazar a la pareja víctima, a la cual, ataron con cables eléctricos y privaron de su libertad en una habitación de dicho inmueble, de donde robaron tarjetas bancarias, aparatos electrónicos, dinero en efectivo y dos automóviles.

Ante el cumulo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento los declaró penalmente responsables, y tras dictar el fallo condenatorio, recibieron la sentencia que purgarán en el CERESO número tres, además fueron condenados a pagar el monto de la reparación del daño ocasionado a las víctimas.

Cabe hacer mención que, en días pasados, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Autos, logró también que Antonio M. R. y Juan Francisco V. D., fueran sentenciados a 50 y 52 años de prisión respectivamente, por el delito de secuestro exprés.