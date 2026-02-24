La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de mantenimiento en el colector Oriente XXI, para solucionar los brotes de aguas negras registrados en el fraccionamiento Villas de Alcalá.

El ingeniero Ismael Corona, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, informó que esta problemática es recurrente debido a que algunos vecinos arrojan desechos sólidos a las alcantarillas, lo que provoca severos taponamientos en la red sanitaria, recordó que, en intervenciones anteriores, incluso se ha extraído del colector el tronco de una palmera que fue arrojado al drenaje.

“A pesar de que el colector es grande, de 42 pulgadas de diámetro, actualmente presenta un taponamiento; hasta el momento hemos encontrado trapos, garras y basura, les pedimos el apoyo a la ciudanía, de que no arrojen basura al drenaje”, explicó.

Para atender la obstrucción, tres equipos de inyección y succión tipo vactor, trabajan de manera simultánea en la zona, con la finalidad de retirar los desechos acumulados y restablecer el flujo adecuado de las aguas de drenaje.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, recuerda a la ciudadanía que el sistema de drenaje está diseñado exclusivamente para recibir descargas provenientes del sanitario, lavadoras, regaderas y servicios de cocina, no está habilitado para desechos sólidos, que generan afectaciones a la infraestructura y a la salud pública y a exhorta a hacer un uso responsable del miso para evitar este tipo de situaciones.