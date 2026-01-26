El grupo de ataque del portaviones “USS Abraham Lincoln” llegó a Medio Oriente, según informó este lunes (26.01.2026) el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región cuando Irán reprimía las enormes manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

“El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre en rechazo por el costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales. “La ayuda está en camino”, les dijo. Pero no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

El portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía “confianza en sus propias capacidades”. “La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación”, dijo, en una aparente referencia al “USS Abraham Lincoln”.