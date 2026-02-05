Mixue, la cadena china que superó a McDonald’s y Starbucks en número de sucursales

Una cadena china de helados y bebidas ha irrumpido en el mapa global de franquicias y desplazado a dos gigantes occidentales en número de sucursales, revelan datos recientes del sector restaurantero mundial. Se trata de Mixue, una marca originaria de China que ahora figura como la red de comida y bebidas con más locales operando en todo el planeta.

La compañía, fundada en 1997 en la ciudad de Zhengzhou por Zhang Hongchao, comenzó como un pequeño negocio dedicado a la venta de helados y bebidas frías. Con el paso del tiempo se convirtió en un grupo empresarial que ha experimentado un crecimiento acelerado, expandiéndose principalmente bajo el modelo de franquicia.

Hasta finales de 2025, Mixue superó los 53 000 puntos de venta en todo el mundo, una cifra que la coloca por encima de cadenas históricas como McDonald’s y Starbucks en cuanto al número total de establecimientos. Aunque ambas compañías siguen siendo referentes globales en el sector por su presencia internacional, la marca china ha logrado adelantarles gracias a su expansión masiva, especialmente en Asia-Pacífico.

La oferta de Mixue se caracteriza por productos de bajo costo como helados suaves, tés con burbujas y otras bebidas refrescantes, lo que ha facilitado su rápida adopción en distintos mercados urbanos y fuera de China. Su modelo de negocio se apoya casi por completo en franquicias, con más del 99 % de sus tiendas operadas por terceros bajo licencia, lo que le ha permitido crecer con una velocidad que pocos competidores han alcanzado.

El crecimiento de la compañía también se reflejó recientemente en el ámbito financiero, luego de su debut en la Bolsa de Hong Kong, donde sus acciones registraron un desempeño positivo. Los recursos obtenidos serán utilizados para fortalecer su cadena de suministro y mantener su ritmo de expansión.

El ascenso de Mixue marca un cambio en el panorama global de las franquicias, donde una marca asiática, con productos simples y precios accesibles, ha logrado imponerse sobre gigantes consolidados de la industria, redefiniendo la competencia en el sector.