El Director Ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Ahumada, Fabián Fourzan Trujillo, entregó un reconocimiento póstumo al ex Director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Marco Licón por su aportación, solidaridad y respaldo brindado a aquella localidad en momentos de contingencia.

El funcionario de Ahumada, indicó que, Marco Licón fue un servidor público que no se limitaba únicamente a las necesidades de Juárez, sino que siempre le tendió la mano a los demás, incluido a los municipios vecinos que solicitaron el apoyo cuando más lo necesitaban.

Recordó que, gracias a la gestión de Marco Licón, Ahumada recibió apoyo con motobombas, maquinaria pesada y personal especializado cuando más lo requería, acciones que fueron fundamentales para atender las contingencias que enfrentó el municipio.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, quien recibió el reconocimiento póstumo en representación de la institución, señaló que el legado de Marco Licón trascendió más allá de Ciudad Juárez.

Expresó que, Marco no solo apoyó a Villa Ahumada, sino que también a todos los municipios del Valle de Juárez porque su sensibilidad humana no se limitaba en ayudar, siempre estuvo al pendiente de los municipios cercanos a esta frontera.

Con este homenaje, la JMAS Villa Ahumada reconoció el legado de servicio, solidaridad y compromiso que distinguió a Marco Licón, cuya labor fortaleció la colaboración entre organismos operadores y dejó una huella en beneficio de las familias de la región.