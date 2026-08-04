Prevén para Ciudad Juárez un martes con temperatura en los 39 grados centígrados

Protección Civil del Municipio una advertencia por temperaturas elevadas para este martes 4 de agosto, debido a que se pronostica una temperatura máxima de 39 grados centígrados, con condiciones mayormente soleadas y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.
De acuerdo con el pronóstico, durante el día se registrarán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratada y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.
Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 25 grados centígrados, con cielo mayormente despejado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.
La dependencia exhorta a seguir las recomendaciones preventivas para evitar afectaciones a la salud derivadas del intenso calor y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.