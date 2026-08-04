martes, agosto 4, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Prevén para Ciudad Juárez un martes con temperatura en los 39 grados centígrados
Portada

Prevén para Ciudad Juárez un martes con temperatura en los 39 grados centígrados

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Protección Civil del Municipio una advertencia por temperaturas elevadas para este martes 4 de agosto, debido a que se pronostica una temperatura máxima de 39 grados centígrados, con condiciones mayormente soleadas y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se registrarán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratada y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 25 grados centígrados, con cielo mayormente despejado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.

La dependencia exhorta a seguir las recomendaciones preventivas para evitar afectaciones a la salud derivadas del intenso calor y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

banner
You Might Also Like

You may also like

El MUREF explora la identidad fronteriza como puente cultural y memoria viva...

Asegura SDR que mosca estéril contra el GBG no es identificable a...

Aseguraron autoridades en Escuelas de la capital 344 vapeadores durante el ciclo...

Rinden en Samalayuca homenaje póstumo al exdirector Ejecutivo de la JMAS, Marco...

Destaca Salud beneficios de la lactancia materna para madres y bebés

Agredió a su madre con un machete por no despertarlo para ir...