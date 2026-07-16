Al menos una persona ha sido reportada sin vida debido a las fuertes lluvias que esta tarde de miércoles azotaron la capital del estado, de acuerdo a reportes de las autoridades.

Durante la tarde de este miércoles se reportó una tormenta en Chihuahua capital, en donde un vehículo con una persona a bordo fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de enero y Liberación.

Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento del tripulante a causa del percance.

Además de ese hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha atendido el reporte de una vivienda con ingreso de agua en la colonia Lealtad II, en coordinación con Seguridad Pública y Bomberos de la capital.

Al respecto, la CEPC hizo un llamado a la población para que, ante las lluvias que se registran, no intente cruzar arroyos o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia, ya que la fuerza del agua representa un alto riesgo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, continuarán las precipitaciones en gran parte del estado, en especial sobre las regiones centro y sur.

La dependencia detalló que se prevén lluvias dispersas en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama y Rosales durante las próximas horas.

Para este miércoles se esperan lluvias de 50.1 a 75 milímetros (mm) en las zonas suroeste y sur, principalmente en el municipio de Morelos, así como precipitaciones de 25.1 a 50 milímetros en las regiones serrana y centro-sur.

Se pronostican chubascos en municipios del noroeste, occidente, centro y noreste, además de lluvias de 0.1 a 2 mm en zonas del norte. Estas condiciones podrán estar acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.