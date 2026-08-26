Se declara Vialidad lista para implementar operativo por regreso a clases

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Coordinación de Seguridad Vial implementará un operativo especial por regreso a clases para resguardar la integridad de estudiantes y docentes, así como agilizar el flujo vehicular en las diferentes zonas escolares.

Por lo anterior se desplegarán policías viales en diversos puntos de la ciudad, con labor crucero en los siguientes horarios y ubicaciones:

Avenida Tecnológico: desde la calle Morelia hasta la calle Agua Caliente, de 7:15 am a 8:15 am y de 3:30 pm a 4:15 pm.

Avenida Heroico Colegio Militar: en los cruces con Plutarco Elías Calles y calle Universidad, así como en la entrada peatonal de ICSA, de 6:45 am a 7:30 am y de 8:40 am a 9:30 am.

Avenida Ejército Nacional y avenida De las Torres, 7:00 am a 8:00 am.

Bulevar Antonio J. Bermúdez y bulevar Juan Pablo II, de 7:15 am a 8:00 am.

De la misma manera, se brindará cobertura especial a la entrada y salida de escuelas que se encuentran distribuidas por diferentes distritos de la ciudad, por lo que se sugiere a los conductores: