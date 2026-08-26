La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pondrá sobre la mesa de discusión una realidad que alcanza a las familias, las aulas y los distintos espacios de convivencia: el uso cotidiano de la tecnología y sus efectos en el aprendizaje, las relaciones interpersonales y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Para abordar esta realidad, el próximo 2 de septiembre realizará el foro “Crecer entre pantallas: impacto en la salud mental de la infancia y la adolescencia”. El evento se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas en el Centro Cultural Universitario.

La discusión cobra especial relevancia ante los desafíos que enfrentan actualmente docentes y familias.

Entre ellos se encuentran mantener la atención de los estudiantes frente a la inmediatez digital, atender situaciones de ciberacoso y reconocer los efectos de la exposición constante a las pantallas, entre ellos la ansiedad y otras afectaciones en el bienestar emocional.

La maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica de la UACJ, compartió la responsabilidad que asume la Universidad en los temas de relevancia comunitaria.

“La Universidad es un referente a nivel estado, en la región y nos gusta tener participación en problemáticas que tienen que ver con la sociedad; decidimos hacer el foro e invitar a toda la comunidad. Se pretende legislar sobre estos temas, queremos la intervención de todos los actores que participan en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes: padres de familia, maestros, autoridades escolares y universitarias, y de nuestros alumnos”.

También hizo hincapié en la participación colectiva:

“Quisiera que todos nos involucráramos en este diálogo, en esta reflexión, aportar nuestras ideas, todo aquello que tengamos que dar, para que cuando se legisle, se haga con la participación de todos nosotros y no lo veamos como algo ajeno, sino algo en lo que nosotros participamos”.

Por ello, la UACJ plantea la importancia de generar espacios de reflexión y diálogo donde especialistas, docentes, familias y sociedad puedan acercarse a distintas perspectivas sobre la relación entre infancia, educación y tecnología.

No se trata únicamente de cuánto tiempo pasan niñas, niños y adolescentes frente a una pantalla, sino de preguntarse qué contenidos consumen, cómo interactúan con ellos, qué impacto tienen en sus relaciones y qué responsabilidad comparten familias, escuelas, sociedad y plataformas digitales.

El propósito del foro es informar, propiciar el diálogo y ofrecer elementos que permitan comprender los riesgos y oportunidades asociados con su uso. El registro a este evento puede realizarse por medio del QR en la siguiente imagen.