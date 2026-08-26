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Lo señalan de dañas un botón de emergencia en Praderas del Sol; queda bajo arresto

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Ezequiel R. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños al municipio.

Elementos Municipales que realizaban labores de monitoreo a través del sistema de video vigilancia del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, se percataron de una persona arrojando agua con una manguera a uno de los botones de emergencia ubicado en el cruce de las calles Vista del Sol y Sol del Peñasco, en la colonia Praderas del Sol.

Al acudir al lugar, los oficiales se percataron del hombre señalado en el reporte, el cual se encontraba regando en el exterior de una propiedad, motivo por el cual procedieron con su detención por los daños ocasionados.

Previa lectura de derechos, Ezequiel R. R. de 33 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.

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