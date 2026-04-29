Ciudad Juárez destacó en el Tianguis Turístico de Acapulco, donde la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, encabezó una jornada de promoción ante medios de comunicación locales y nacionales, con el objetivo de fortalecer la proyección de la frontera como un destino estratégico en México.

La funcionaria presentó las principales fortalezas de la ciudad en materia turística, resaltando el impulso al turismo de negocios e industrial, considerado el motor económico de la región, así como el crecimiento del turismo médico y consular, que posiciona a Juárez como un referente en servicios de calidad internacional.

Asimismo, se destacó el potencial del turismo de aventura y romance, con experiencias únicas en escenarios naturales como las Dunas de Samalayuca, así como en espacios culturales emblemáticos como la Casa de Juan Gabriel, que forman parte de la identidad local.

La directora también subrayó la riqueza gastronómica de la ciudad, donde destacan platillos representativos como los burritos, la tradicional torta de colita de pavo y la reconocida margarita del Kentucky Bar, elementos que forman parte de la oferta turística que distingue a la frontera.

Maldonado Garduño reafirmó ante la prensa nacional que Ciudad Juárez es “la mejor frontera del mundo”, al consolidarse como un punto de encuentro, innovación y hospitalidad, con una oferta integral que continúa creciendo y atrayendo visitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca posicionar a Juárez en el mapa turístico nacional e internacional, mostrando su potencial y diversidad como destino.