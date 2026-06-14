Este sábado por la mañana, Marco Bonilla recorrió el Bordo de Ciudad Juárez junto a integrantes del grupo CV3 JRZ Running, compartiendo kilómetros, conversación y el gusto por el deporte con deportistas y familias que hacen de este espacio un hábito de vida.

La actividad, enmarcada en su gira por la frontera, fue también un espacio de escucha directa con la comunidad juarense: sus experiencias, inquietudes y propuestas.

Bonilla reconoció el carácter de Ciudad Juárez: una tierra de gente trabajadora, perseverante y echada para adelante, valores que se reflejan tanto en quienes salen cada mañana a entrenar como en quienes construyen esta frontera día a día.

“Siempre es un gusto regresar a Juárez y convivir con su gente. Aquí uno encuentra historias de esfuerzo, de disciplina y de amor por esta frontera que tanto aporta a nuestro estado”, expresó el alcalde de Chihuahua.

Marco Bonilla continúa apostando por el contacto directo con las personas, convencido de que la política se construye desde la cercanía y que el futuro de Chihuahua se forja junto a toda su gente, incluida la frontera.