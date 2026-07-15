La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, expresó su solidaridad con las y los ganaderos de Parral y de toda la región sur del estado, luego de confirmarse el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua, y exigió a los gobiernos estatal y federal actuar con la máxima rapidez para contener el riesgo y proteger una de las actividades económicas más importantes de la zona.

La legisladora hizo un llamado a las autoridades para implementar de inmediato todas las medidas sanitarias necesarias que garanticen la seguridad del hato ganadero chihuahuense, particularmente en la región sur, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la actividad pecuaria.

“Nuestros ganaderos no pueden enfrentar solos una situación de esta magnitud. Hoy necesitan instituciones que respondan con rapidez, coordinación y responsabilidad para evitar que este problema se extienda y provoque mayores afectaciones”, manifestó.

Alma Portillo pidió que, además de las acciones de contención sanitaria y vigilancia, se despliegue un esquema de acompañamiento y apoyo inmediato para los productores, que les brinde información, asistencia técnica y las herramientas necesarias para enfrentar este momento de incertidumbre.

Asimismo, reiteró que permanecerá cercana a las y los ganaderos de Parral y de los municipios de la región sur para escuchar sus necesidades y gestionar las acciones que sean necesarias ante las autoridades competentes.

“La ganadería representa el sustento de miles de familias de nuestra región. Hoy es momento de cerrar filas, respaldar a quienes producen y actuar con firmeza para proteger el patrimonio del sur de Chihuahua”, concluyó