La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que registra un 60 por ciento de avance en los trabajos de rehabilitación de la carretera Conchos–Naica, que fortalecerá la conectividad y ofrecerá traslados más seguros para las familias de Saucillo y quienes utilizan esta vía.

El proyecto representa una inversión cercana a los 20 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 29 mil habitantes, además de brindar mejores condiciones de movilidad a los aproximadamente 1,090 vehículos que circulan diariamente por esta rúa.

Como parte de esta intervención se restauran 8.74 kilómetros mediante labores de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, renivelación en tramos aislados y la colocación de nueva carpeta asfáltica, a fin de mejorar las condiciones de rodamiento y prolongar la vida útil de la vialidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de infraestructura impulsada por la administración estatal, para modernizar la red carretera del estado y fortalecer la conectividad entre las comunidades.

La SCOP refrenda su compromiso de seguir con obras que mejoran la movilidad, impulsan el desarrollo regional y elevan la calidad de vida de las y los chihuahuenses.