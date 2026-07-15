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Activarán nuevos semáforos en bulevar Independencia y Libramiento

by EditorJRZ
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La Coordinación de Seguridad Vial, por medio del área de Control de Tráfico informa que el próximo lunes 20 de julio, durante el transcurso de la mañana, pondrá en funcionamiento los semáforos recientemente instalados en el cruce del bulevar Independencia y calle Leonardo Solís Barraza.

Como parte del proceso previo a su operación, durante esta semana los dispositivos permanecieron en modo destello, con el propósito de que los automovilistas identificaran oportunamente la nueva infraestructura vial y se familiarizaran con el crucero.

Ante el inicio de su funcionamiento, la dependencia municipal exhorta a quienes transitan por este sector de la ciudad a reducir la velocidad al aproximarse al cruce y respetar la señalización luminosa, para facilitar la adaptación al nuevo sistema de control vehicular.

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