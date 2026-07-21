Será Andrea o será Cruz

Por Carlos Angulo

Existen múltiples conversaciones en Chihuahua sobre las posibles postulaciones del oficialismo para la candidatura a la gubernatura del Estado. Las personas que se oye que están en contienda son, por un lado, Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal del Municipio de Juárez, que es el más grande del Estado, contando aproximadamente con el 40.8% del padrón electoral del Estado.

Mientras que por el otro lado de la contienda interna está la Senadora Andrea Chávez Treviño, quién en la última elección en el Estado ganó la mayoría para el Senado, venciendo al Partido Acción Nacional.

Cruz Pérez Cuellar, es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con antecedentes políticos dentro del PAN, quien fue dos veces presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido, diputado local y diputado federal postulado por el PAN. Él se retiró del PAN (ahora es militante de Morena) después de una contienda dentro del PAN, abierta a toda la ciudadanía, en la que compitió en contra de Javier Corral Jurado (ahora también militante de Morena), por la postulación, en el primer lugar, para la candidatura al Senado.

Después de que Cruz ganó la postulación al Senado. Dicha elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al comprobarse que hubo un acarreo ilegal por parte de Pérez Cuellar, principalmente de priistas que votaron por él para la candidatura.

Después de esta anulación, el CEN del PAN, en lugar de haber realizado otra elección primaria, designó directamente a Javier Corral Jurado, quien resultó ser senador por primera minoría, habiendo ganado el exgobernador del PRI Patricio Martínez el escaño al Senado, por la coalición que el PRI hizo con el PVEM.

Después de renunciar al PAN, Pérez Cuellar fue miembro de Movimiento Ciudadano y posteriormente ingresó a Morena, quien lo postuló como senador por Chihuahua, elegido en 2018. En 2021 fue elegido como presidente municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, habiendo sido reelecto en 2024. Actualmente se encuentra con licencia en dicho cargo.

Ahora bien, Andrea Chávez Treviño, es una juarense abogada, egresada de la UACJ, de 29 años de edad, hija de maestros de dicha universidad. En 2021, fue elegida diputada federal, postulada por Morena, previamente fue asesora parlamentaria en el Senado.

En 2022, Andrea se relacionó con el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, habiendo fungido como vocera en su precampaña a la Presidencia de la República. Desde entonces, ha habido por parte de él un fuerte apoyo para Andrea.

En 2024, Andrea Chávez fue elegida por mayoría al Senado, derrotando a los candidatos del PAN. Ahora se encuentra con licencia del Senado después de haber quedado embarazada.

Las encuestas recientes muestran a Morena ligeramente abajo del PAN para la gubernatura de Chihuahua, y muy posiblemente los votos decisivos derivarán del resultado que arrojen los electores de Ciudad Juárez.

Considero que en el caso de que Morena llegare a ganar las elecciones, el peor escenario sería que venciere Andrea Chávez, por su relación con el senador con licencia, Adán Augusto López Hernández, de quien se tienen graves sospechas de estar relacionado con el grupo delincuencial, “La Barredora”, sucursal del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, donde fungió López Hernández como gobernador, teniendo como su secretario de Seguridad Pública al líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.

Dios nos libre de tener en el Estado de Chihuahua, y, particularmente, en Ciudad Juárez, otra guerra entre carteles para disputarse la plaza, como la que hubo de 2007 a 2011.