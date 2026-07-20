 ¿Por qué España debe pedir perdón a México sobre la Conquista?

Por Rubén Borunda E.

Con la visita del rey de España a México, Felipe VII, con el propósito de hacer presencia en el partido de España contra Uruguay, en el estadio sede de Guadalajara del mundial 2026, el rey Felipe VII acepto la invitación de nuestra presidente, Claudia Sheinbam, para tratar asuntos relacionados sobre la participación de España en la conquista, donde la mandataria hablo, en dicha reunión, sobre la solicitud del perdón, al pueblo mexicano, por la conquista.

Debemos recordar que en año 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta dirigida al rey Felipe VII, solicitando o casi obligando de que España debería de ofrecer una disculpa de los supuestos abusos cometidos durante la conquista, hechos ocurridos hace, poco más, de quinientos años, (“Lo que no es en tu año, no es en tu daño”).

Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿por qué tanto énfasis de los gobiernos, anterior y actual, de solicitar un perdón al pueblo mexicano, y en especial a los pueblos originarios? ¿Cuál será el real y verdadero propósito de tal solicitud de dicho perdón?

Muy probablemente desconocemos las razones de actuar por parte de nuestro gobierno, sin embargo, tratáremos de dar razones suficientes para pedir que España pida perdón al pueblo mexicano, y de esta forma tener elementos suficientes para poder emitir un juicio, que, en su caso, sea necesario o no pedir una disculpa o perdón por parte del gobierno español al gobierno mexicano.

Es conveniente hacer memoria, en donde las batallas o conquista que se libraron entre los años 1519 y 1521, fue entre los españoles y sus aliados Totonacas, Texcocanos, Huejotzingas y los Tlaxcaltecas en contra del imperio azteca, en donde dicha alianza de estos pueblos con Hernán Cortés se debió a que querían liberarse del dominio y de pago de tributos a que eran sometidos por el imperio azteca.

De tal manera, que debemos mencionar que después de estas luchas o guerras, nos obliga a decir que se inicia una etapa de organización geopolítica entre las naciones o imperios por parte de España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda, y como consecuencia, da origen y desarrollo de lo que se conoce como “La Colonia”, que durante, cerca de trescientos años, permite posteriormente consolidar a México como una nación o país.

Entonces podemos señalar que:

Hay que pedirle a España, que se disculpe porque con su intervención acabo con la tiranía que tenían los aztecas con los pueblos a quien sometió durante mucho tiempo.

España tiene que pedir perdón, porque terminaron con la cultura antropófaga, cuando los aztecas, después de realizar los sacrificios humanos, consumían las partes del cuerpo de los sacrificados, y los cráneos depositados en el Tzompantli.

Se debe pedir perdón, porque con la Ley de la Indias (1512), se reconoce a los indígenas como seres humanos y que tienen alma, con derechos y dignidad igual que los españoles. Además, esa ley prohibió que los indígenas fuesen sujetos a la esclavitud.

España, debe de pedir perdón ya que el fruto de la fusión de sangre española e indígena surge el mestizaje, que hacer germinar a la naciente raza mexicana. Cosa que no ocurría con los ingleses llegados a las costas de América, sino todo lo contrario.

Que España pida perdón, porque convencieron a los Tlaxcaltecas y Totonacas que se unieran a ellos para combatir a los aztecas, a quienes les tenían sometidos y pagaban tributo, además de esclavizar a las personas de otras tribus para los sacrificios humanos que tenían los aztecas como parte de su culto religioso.

España tiene que pedir perdón, pues envió a las órdenes religiosas de los dominicos, franciscanos, agustinos y posteriormente a los jesuitas para la construcción de escuelas, hospitales, iglesias, caminos y puertos, con la ayuda de la población indígena.

Que pida perdón España, porque establecieron las primeras universidades en el nuevo reino, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú (12 de mayo de 1551), Real y Pontificia Universidad de México (21 de septiembre de 1551), y comparada, casi cien años después, Estados Unidos en Harvard University, fundada el 8 de septiembre de 1636.

Que pida perdón el Imperio Español, por traer la imprenta, la primera en América (1539), con la intención principal de imprimir ideas y difundir el conocimiento, dando origen a la gramática Náhuatl, aportando para la construcción una nueva civilización, la hispana.

Como se podrá observa, habrá más argumentos para poder formarnos un criterio sobre la necesidad o no que España pida una disculpa sobre la “Conquista de México”, sin embargo, podemos deducir que sin España no habría un México como el de hoy, no podemos negar que España, unifico a todos los pueblos que se encontraban dispersos y confrontados entre sí, que con la autoridad española, su lengua, religión cristiana y patria se forjo lo que ahora llamamos el pueblo de México.

Al inicio de este artículo, nos preguntábamos cual el real y verdadero propósito de tal solicitud de dicho perdón por parte del gobierno mexicano, todo indica que nuestro gobierno trata de cambiar la historia para manipular la conciencia de la población, suprimir la verdad utilizando los medios de información donde constantemente reniegan de nuestra historia fomentando el odio, limitando la libertad de expresión, además de utilizar la educación, con sus programas de estudio, en instrumentos de ideología donde no se forman personas libres y con criterio, en otras palabras la intención de nuestro gobierno es trastocar la realidad de nuestra historia.

Si para pedir disculpas o perdón, México es el que debe de pedir perdón a España, pues como hijo mayor (México), le debe todo lo que es a la Madre Patria (España), pues como parte del reino español, no como colonia, desentendimos la riqueza cultural, social, económica y política que habíamos heredado, después de que España fue invadida por las tropas francesas,

México no puede ni debe pedir perdón, cuando somos parte de la construcción de nuestra nación, cuando somos parte de nuestra propia historia.