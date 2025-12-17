Chihuahua, Chih.- En una muestra de eficiencia el Poder Judicial del Estado de Chihuahua resolvió 41 causas penales por el delito de robo en únicamente tres días de audiencias, como parte del Reto Institucional para agilizar la justicia penal. Así lo informó la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval al destacar el impacto inmediato de esta estrategia en el desahogo de expedientes.

“La coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado y la labor comprometida de 22 jueces de control junto con la Primera y Quinta Sala Penal, fueron esenciales para cumplir este objetivo”, señaló Herrera Sandoval. Las jornadas fueron supervisadas por la magistrada Claudia Cristina Campos y el magistrado Rubén Aguilar, quienes encabezaron los trabajos intensivos.

Las audiencias, celebradas al cierre de noviembre, permitieron abordar con agilidad 81 expedientes relacionados con robo, aplicando criterios de legalidad, soluciones alternas y economía procesal. “Este ejercicio demuestra que cuando existe voluntad y coordinación, la justicia puede ser más rápida, efectiva y cercana a la ciudadanía”, subrayó la presidenta del PJE.

Herrera Sandoval enfatizó que el éxito de este esfuerzo refleja el compromiso del Tribunal Superior de Justicia con una administración judicial eficiente, garantizando que los casos de robo, y otroa delitos se resuelvan bajo un estricto marco legal y con pleno respeto a los derechos procesales.