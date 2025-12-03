El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Rafael S. G., por la muerte de dos masculinos, en hechos ocurridos el 09 de julio del presente año, al interior de una vivienda de la calle Volcán Arenal de la colonia Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, la representación social informó al imputado que se le atribuye participación en el delito de homicidio cometido en agravio de Martín E. C. y Carlos Andrés H. S.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado en compañía de diversas personas, privó de la vida a las víctimas mediante el uso de arma de fuego.

El imputado Rafael S.G. fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y programó para el próximo viernes 05 de diciembre la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

Cabe señalar, que en esta misma causa penal 3645/2025, el diverso coimputado Luis Alberto B. E., se encuentra vinculado a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.