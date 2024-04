Solicita FGR seguridad en el domicilio de Murillo Karam: JUFED

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) fue quien solicitó asignar seguridad perimetral al domicilio de Jesús Murillo Karam para cumplir su prisión domiciliaria.

A través de un comunicado, la JUFED indicó que, si bien es cierto, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenaron otorgar la prisión domiciliaria al extitular de la PGR al considerar que no había riesgo de fuga, la sentencia no incluye la instrucción de que la Guardia Nacional (GN) se encargue de cuidar el domicilio del ex funcionario.

Esta mañana, durante la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio informó que para cuidar el domicilio de Murillo Karam fueron asignados 10 elementos de la GN.

El funcionario, acusó que esta medida fue ordenada por el Colegiado, sin embargo, Proceso informó desde el pasado 12 de abril que durante la audiencia de ejecución de la sentencia de los magistrados, el juez de control, Juan José Hernández Leyva impuso siete medidas de seguridad como la vigilancia por parte de la GN en el domicilio de Murillo Karam; la prohibición de salir del país; la entrega de su pasaporte; la emisión de una alerta migratoria, entre otras.

La JUFED precisó que estas medidas fueron solicitadas por la FGR durante dicha audiencia.

“Fue el ministerio público quien pidió esa seguridad perimetral permanente y, como no hubo oposición de la defensa, el juez con libertad de jurisdicción decidió implementarla; y, a su vez, fue la Dirección de la Guardia Nacional quien decidió el número de elementos que, según informó dicho subsecretario, son diez agentes”, refirió la asociación.

El cambio de medida cautelar de Murillo Karam fue materializado el sábado 13 e abril, pues tanto en el proceso por tortura en agravio de Felipe Salgado Rodríguez “El Cepillo”, supuesto integrante de los Guerreros Unidos, como en el de desaparición forzada, tortura y delitos contra la impartición de justicia, por la creación de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, el ex titular de la PGR logró que le concedieran la prisión domiciliaria.

Proceso