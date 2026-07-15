El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Arturo Medina, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Mauro Parada, con el propósito de dar seguimiento a las acciones que se implementan para contener la presencia del gusano barrenador y fortalecer el respaldo al sector agropecuario de Chihuahua.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron la situación que enfrenta el estado tras la confirmación del primer caso de la plaga, así como las medidas que deberán reforzarse para evitar su propagación y proteger la actividad ganadera, una de las principales fortalezas económicas de Chihuahua.

Arturo Medina reconoció el esfuerzo que ha realizado el Gobierno del Estado para mantener acciones preventivas y de atención ante esta contingencia sanitaria, al tiempo que destacó la responsabilidad y el compromiso que han demostrado las y los ganaderos chihuahuenses para cumplir con los protocolos establecidos y contribuir a la protección del hato estatal.

“Hoy más que nunca debemos mantener la coordinación entre autoridades y productores. La confirmación de un caso nos obliga a redoblar esfuerzos para contener la plaga y proteger el patrimonio de miles de familias que dependen del campo”, expresó.

Asimismo, durante la reunión se abordaron diversos mecanismos para fortalecer las gestiones de apoyos dirigidos a productores agrícolas y campesinos del estado, impulsadas por la Confederación Nacional Campesina, con el objetivo de acercar mayores oportunidades y programas que contribuyan a enfrentar los retos que vive el sector rural.

Finalmente, Arturo Medina reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso del Estado y al frente de la CNC para respaldar al campo chihuahuense, promoviendo la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y manteniendo una gestión permanente en favor de las familias productoras de Chihuahua.