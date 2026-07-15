La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, ha reforzado las acciones de inspección y verificación para detectar irregularidades en el uso de los servicios de agua potable, con el objetivo de garantizar un cobro equitativo y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Edgar Rivas, jefe del Departamento de Operaciones Comerciales, explicó que, como parte de las labores del organismo se realizan revisiones para verificar que los usuarios cuenten con el tipo de contrato correspondiente a la actividad que desarrollan, evitando que establecimientos comerciales operen bajo tarifas destinadas al uso doméstico.

“La junta de agua se encarga de regular los contratos que se tienen con el servicio de agua potable y verificar que estos correspondan al giro correcto de la actividad que se desarrolla. En caso de detectar alguna irregularidad, se aplica la sanción correspondiente”, señaló.

Indicó que, utilizar una tarifa doméstica para operar un negocio constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas de hasta los 85 mil pesos, debido al uso indebido de una toma contratada para un fin distinto al autorizado.

Asimismo, destacó que, el personal de Guardianes del Agua realiza recorridos e investigaciones para identificar establecimientos, jardines de eventos, terrazas y otros negocios que operen sin el contrato correspondiente a su actividad.

“Los guardianes del agua son los encargados de hacer este tipo de investigaciones para detectar aquellos jardines y terrazas clandestinos que no cuenten con su contrato en el giro correcto” agregó.

Recordó que, la JMAS también aplica sanciones por diversas irregularidades relacionadas con el servicio, como el desperdicio de agua potable, la manipulación de medidores, las tomas clandestinas y otras infracciones, cuyas multas van desde los 5 mil 500 a los 87 mil 300 pesos.

La JMAS exhorta a propietarios de comercios, industrias y negocios a verificar que sus contratos se encuentren actualizados y correspondan al uso real del inmueble, con el fin de evitar sanciones y procesos de regularización.