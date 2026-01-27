La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, mantuvo un operativo permanente para atender las afectaciones derivadas de la contingencia climática registrada el pasado fin de semana.

El director de Obra de la JMAS, César Triana, explicó que, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se registraban precipitaciones de esta magnitud en un mes de enero desde hace 53 años, siendo en 1973 la última ocasión en que se presentó un fenómeno igual en la ciudad.

Ante esta situación, y siguiendo las indicaciones de la gobernadora Maru Campos y del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, se desplegó un operativo especial para apoyar a la ciudadanía y reducir riesgos.

Entre las principales acciones realizadas, se trabajó en el cruce de Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, donde se liberó la presión del colector para permitir el desalojo del agua acumulada, en el fraccionamiento La Floresta se llevaron a cabo labores de mantenimiento con equipos de inyección y succión tipo Vactor, también de manera coordinada con el municipio, se apoyó en el desazolve del túnel de la avenida 16 de Septiembre.

En todos los puntos atendidos, se detectó que la causa principal de las inundaciones fueron taponamientos provocados por basura y desechos en la red de alcantarillado.

“Encontramos llantas en los colectores, encontramos basura y eso definitivamente afecta la infraestructura hidráulica y, eventualmente, a la población, la inundación no es solamente de agua de lluvia, sino de aguas negras, nosotros tenemos un mantenimiento permanente de todas las redes de alcantarillado, pero si la población no nos ayuda, es una labor que se vuelve imposible de lograr”, señaló.

Otra atención que se brindó fue en el colector Cuatro Siglos, el cual se vio saturado por el agua que desemboca desde la zona de Anapra, sin embargo, este proyecto será ampliado para aliviar la carga y prevenir futuros colapsos, incluso, ya se sostuvo un acercamiento con los vecinos del sector para explicarles los alcances de esta obra, que beneficiará a cientos de familias que habitan en esos fraccionamientos.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez refrenda su compromiso de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder de manera oportuna a los reportes ciudadanos, en beneficio de los juarenses.