La Dirección de Protección Civil exhortó a la población a fortalecer su cultura de prevención y estar preparada para enfrentar cualquier emergencia mediante la elaboración de un plan familiar, la integración de una mochila de emergencia y la adopción de medidas de autoprotección.

Las autoridades destacaron que una emergencia puede presentarse de manera repentina, por lo que la preparación previa puede marcar la diferencia para proteger la vida, reducir riesgos y facilitar una respuesta oportuna de las familias.

Tormentas eléctricas: el riesgo comienza con el primer trueno

Protección Civil recordó que las tormentas eléctricas representan uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos de la temporada, debido al riesgo de descargas eléctricas, caída de árboles, interrupciones en el suministro de energía y disminución de la visibilidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra suspender cualquier actividad al aire libre en cuanto se escuchen truenos o se observen relámpagos, buscar refugio dentro de un edificio o en un vehículo con techo metálico y ventanas cerradas, así como evitar permanecer debajo de árboles, postes, torres metálicas o anuncios espectaculares.

También se recomienda alejarse de ríos, presas, albercas y cualquier cuerpo de agua, desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje y no utilizar equipos conectados a la corriente durante la tormenta.

Para quienes conducen motocicletas, bicicletas o vehículos abiertos, la dependencia aconseja buscar un lugar seguro para resguardarse, mientras que a los automovilistas les pide disminuir la velocidad debido al pavimento mojado y la reducción de la visibilidad.

Una vez concluida la tormenta, la recomendación es esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de reanudar actividades al aire libre.

Lluvias: evitar cruzar arroyos puede salvar vidas

La dependencia enfatizó que la mayoría de los incidentes durante las lluvias ocurren cuando las personas intentan cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Por ello, pidió no atravesar vialidades anegadas, arroyos, canales o cauces, ya sea caminando o en vehículo, ya que la fuerza de la corriente puede aumentar de manera repentina.

En caso de conducir durante una lluvia intensa, se recomienda reducir la velocidad, encender las luces, mantener una distancia prudente entre vehículos y no intentar mover el automóvil si el agua supera la mitad de las llantas.

Asimismo, exhortó a mantener limpias las coladeras y desagües de las viviendas para facilitar el flujo del agua, resguardar documentos importantes y objetos de valor en lugares elevados y, si existe riesgo de inundación, cortar el suministro de energía eléctrica y gas, siempre que sea seguro hacerlo.

También aconsejó evitar estacionarse o permanecer cerca de árboles, bardas, postes y estructuras que puedan colapsar por efecto del viento o la humedad.

Arroyo Tapioca, una de las zonas de mayor riesgo

Protección Civil identificó al Arroyo Tapioca como una de las áreas de mayor riesgo de inundación en Ciudad Juárez.

Este cauce forma parte de la red de arroyos de la ciudad y, durante precipitaciones intensas, puede incrementar su nivel de manera súbita, generando corrientes peligrosas.

La zona de riesgo comprende un amplio tramo que atraviesa sectores como Satélite, Las Arcadas, Salvárcar, Granjero, Aeropuerto, Héroes de la Revolución y Nuevo Hipódromo, por lo que las familias que viven en sus inmediaciones deben extremar precauciones.

La dependencia pidió no intentar cruzar el arroyo cuando lleve corriente, evitar conducir por la zona durante lluvias intensas y permanecer en casa si no es necesario salir.

Prepararse antes de la emergencia

Protección Civil recomendó que cada familia cuente con una mochila de emergencia, diseñada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas posteriores a un incidente.

El equipo debe incluir agua potable —al menos dos litros por persona—, alimentos no perecederos como enlatados, barras energéticas, galletas y frutos secos, además de una linterna con baterías de repuesto, radio portátil, cargador portátil para teléfonos celulares y un botiquín de primeros auxilios con medicamentos personales.

También se aconseja guardar copias de documentos importantes en bolsas herméticas, ropa de cambio, impermeable, cobija ligera, artículos de higiene personal, herramientas básicas como navaja multiusos, silbato y dinero en efectivo.

La dependencia recordó revisar el contenido de la mochila cada seis meses para sustituir alimentos, medicamentos y pilas que hayan caducado.

El plan familiar puede hacer la diferencia

Además de la mochila, Protección Civil pidió elaborar un Plan Familiar de Protección Civil, identificando los riesgos que existen alrededor de la vivienda, definiendo zonas seguras dentro y fuera del hogar y estableciendo al menos dos rutas de evacuación.

El plan también debe contemplar un punto de reunión para toda la familia, asignar responsabilidades específicas a cada integrante, como llevar la mochila de emergencia, apoyar a niños, adultos mayores y mascotas, y mantener a la mano números de contacto de familiares y servicios de emergencia.

Finalmente, la dependencia recomendó practicar simulacros familiares por lo menos dos veces al año para que todos comprendan cómo actuar en caso de inundaciones, tormentas, incendios, vientos fuertes u otros fenómenos naturales.

Protección Civil reiteró que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir riesgos e hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse de inmediato al 911.