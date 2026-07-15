La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Guillermo R. D., por el delito de violación con penalidad agravada.

Tras el cúmulo de pruebas expuestas por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, el ahora sentenciado aceptó que cometió el delito en perjuicio de un niño de seis años de edad.

Las indagatorias establecen que la agresión se registró en diversas ocasiones, entre los meses de abril de 2014 y abril de 2015, en un domicilio de la calle San Francisco de Conchos del fraccionamiento Villa Residencial del Real, en Ciudad Juárez.

Guillermo R. D., fue detenido en julio del 2025 con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Con la terminación adelantada del proceso penal, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en prisión, además, hará el pago correspondiente a la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso por garantizar el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes.