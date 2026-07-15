miércoles, julio 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Condenan a seis años cárcel a sujeto que violó a infante de seis años
Portada

Condenan a seis años cárcel a sujeto que violó a infante de seis años

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Guillermo R. D., por el delito de violación con penalidad agravada.

Tras el cúmulo de pruebas expuestas por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, el ahora sentenciado aceptó que cometió el delito en perjuicio de un niño de seis años de edad.

Las indagatorias establecen que la agresión se registró en diversas ocasiones, entre los meses de abril de 2014 y abril de 2015, en un domicilio de la calle San Francisco de Conchos del fraccionamiento Villa Residencial del Real, en Ciudad Juárez.

Guillermo R. D., fue detenido en julio del 2025 con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

banner

Con la terminación adelantada del proceso penal, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en prisión, además, hará el pago correspondiente a la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso por garantizar el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

You Might Also Like

You may also like

Llama Protección Civil a prepararse ante la temporada de tormentas

Suman esfuerzos Arturo Medina y secretario de Desarrollo Rural para fortalecer acciones...

Aplica JMAS sanciones de 85 mil pesos por uso indebido de tarifas...

El problema del tráfico no son los accidentes, sino la infraestructura asegura...

La ‘reina’ del dren: mariguana creció en canal pluvial

Protección Civil atendió 49 servicios en las últimas 24 horas; destaca incendio...