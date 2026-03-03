martes, marzo 3, 2026
Para evitar presencia de garrapatas; fumigan el Asilo de Ancianos San Antonio de Senecu

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Personal de la Dirección de Ecología llevó a cabo la fumigación contra garrapatas en el Asilo de Ancianos San Antonio de Senecú, ubicado en la calle Baudelio Pelayo en Villas de Senecú.

El director de Ecología, César Rene Díaz Gutiérrez, dio a conocer que se hizo la solicitud por parte de Fe y Compromiso Social de la Diócesis de Ciudad Juárez para la fumigación del lugar.

“Este asilo es muy emblemático en la ciudad, por lo que con todo gusto asistieron personal de la dependencia hacer la fumigación tanto al exterior como al interior, así como la casa de las encargadas del asilo”, comentó.

“Este veneno que utilizamos es amigable con el ser humano y con las mascotas, pero si es muy efectivo, no se afecta la rutina diaria, solo se les dan algunas recomendaciones”, indicó el funcionario.

