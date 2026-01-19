“Guapos y guapas”, así recomendaron presentarse a los aspirantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en Ciudad Juárez, ya que durante el proceso de inscripción se les toma la fotografía oficial que los identificará como estudiantes universitarios.

Este lunes inició de manera ágil y ordenada la recepción de documentación para alumnos de nuevo ingreso a las distintas carreras de la UACH, de acuerdo con el personal encargado del trámite.

Al concluir el proceso, los estudiantes recibieron un obsequio útil para el inicio de sus clases, como parte de la atención brindada durante la jornada.

Los responsables del módulo informaron que los aspirantes deben presentar documentos originales en el siguiente orden: acta de nacimiento, certificado de secundaria, certificado de preparatoria y CURP, los cuales deben entregarse fuera del folder que los contiene.

Asimismo, enfatizaron que la documentación entregada físicamente debe coincidir con la previamente cargada en la plataforma SEGA, a fin de evitar retrasos o inconsistencias en el registro.

En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos subidos al sistema y los presentados de manera presencial, el personal brinda apoyo a los estudiantes mediante el escaneo de los documentos para su actualización.

Finalmente, se informó que la recepción de documentación en Ciudad Juárez se realizará este lunes hasta las 3:00 de la tarde y mañana martes de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Los organizadores señalaron que los aspirantes podrán contar con una prórroga en caso de requerir tiempo adicional para obtener alguno de sus certificados de estudios.