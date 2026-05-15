Diputados a la 68 Legislatura de Chihuahua reformaron la Ley de Vialidad y Tránsito, para establecer en el catálogo de infracciones graves, la conducción riesgosa de motocicletas.

La reforma quedó de la siguiente manera:

Artículo 91. …

A. a F. …

G. En el caso de motocicletas, la conducción deliberadamente riesgosa de las mismas. Así mismo, que se exceda el número de tripulantes para el cual está específicamente diseñada y equipada o la circulación sin placas.

El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, en voz de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana dijo que dicha reforma nace de la exposición constante y reiterada a los riesgos viales sumados a una conducción riesgosa o temeraria, y que la legislación toma medidas muy secundarias para un problema tan sensible.

Asimismo, dijo que la modificación garantiza una mayor seguridad en la conducción y para las personas usuarias de las vías.