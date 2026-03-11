Taxistas del AICM amenazan con bloquear aeropuertos y “boicotear” el Mundial 2026

Taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtieron que podrían intensificar sus protestas e incluso bloquear aeropuertos del país si las autoridades no atienden sus demandas relacionadas con la operación de plataformas digitales de transporte.

Los conductores realizaron una movilización en las inmediaciones de las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, donde denunciaron que aplicaciones como Uber y DiDi continúan operando dentro de la terminal aérea pese a que, según señalan, la ley lo prohíbe en zonas federales.

Carlos Lobera, asesor de los taxistas concesionados del aeropuerto, explicó que la protesta busca abrir un canal de diálogo con el Gobierno federal para que se aplique la legislación vigente. Sin embargo, advirtió que, de no obtener respuesta, las movilizaciones podrían escalar y extenderse a otros aeropuertos del país.

El representante señaló que las manifestaciones podrían intensificarse conforme se acerque el Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que México será una de las sedes.

De acuerdo con los inconformes, la presencia de servicios de transporte por aplicación dentro del aeropuerto afecta su actividad y pone en riesgo el sustento de miles de familias que operan bajo permisos federales.

Ante esta situación, autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios anticipar su llegada al aeropuerto debido a posibles afectaciones viales derivadas de las protestas.