Buscan a Stephanye Contreras, tercera estudiante de la UAEM reportada como desaparecida

La desaparición de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha encendido nuevamente las alertas en la comunidad universitaria. Se trata de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, una joven de 18 años que fue vista por última vez el 5 de marzo en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.

Stephanye es alumna de la Facultad de Nutrición de la UAEM y su desaparición fue reportada por familiares luego de que perdieran contacto con ella mientras se trasladaba de Cuautla a Cuernavaca. De acuerdo con información difundida por sus familiares, la última comunicación ocurrió alrededor de las 14:24 horas, cuando avisó que ya había llegado a Cuernavaca. Desde ese momento no volvió a responder llamadas ni mensajes.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda y activó el Protocolo Alba para dar con su paradero. La familia también ha solicitado apoyo de la ciudadanía a través de redes sociales para obtener información que permita localizarla.

El caso ha generado preocupación debido a que se trata de la tercera desaparición reciente de estudiantes de la misma universidad. En días pasados, las jóvenes Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, también de 18 años, fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente localizadas sin vida, lo que provocó indignación entre estudiantes y la sociedad.

Ante esta situación, la comunidad universitaria ha manifestado su preocupación por la seguridad de las estudiantes y ha exigido a las autoridades acelerar las investigaciones y reforzar las medidas de protección en la entidad.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y compañeros de Stephanye Contreras mantienen la difusión de su ficha con la esperanza de que pueda ser localizada con vida.

Con Información de EL FINANCIERO