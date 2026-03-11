miércoles, marzo 11, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Aviso: la JMAS conectará una nueva planta Industrial sobre el bulevar Zaragoza; plazas y colonias aledañas registrarán baja presión de agua mañana
Portada

Aviso: la JMAS conectará una nueva planta Industrial sobre el bulevar Zaragoza; plazas y colonias aledañas registrarán baja presión de agua mañana

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Este jueves 12 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, conectará a la red general de agua potable una nueva planta industrial, ubicada en el Parque Industrial Zaragoza.

Los trabajos se llevarán cabo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, sobre camellón central del bulevar Zaragoza, se solicita a los guiadores tomar precauciones por maniobras de la maquinaria pesada.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en el Smart Aeropuerto, Gran Patio Zaragoza y los fraccionamientos: Cienega, Quinta Granada, Nuevo Hipódromo, Lomas De San José, Colinas De Juárez, Infonavit Oasis y zonas aledañas.

La JMAS pide a los vecinos de las zonas mencionadas, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

banner
You Might Also Like

You may also like

Informa Xóchitl Contreras que se dictó prisión preventiva a presunto defraudador de...

Cierran a partir de hoy y por tres meses, el Libramiento Regional

Comparte Baby Star experiencias con Universitarios de la UACJ

La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares...

Saldo blanco tras incendios y fuertes vientos en Ciudad Juárez; Protección Civil...

Avanza la justicia para niños defraudados de la selección de futbol americano;...