Este jueves 12 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, conectará a la red general de agua potable una nueva planta industrial, ubicada en el Parque Industrial Zaragoza.

Los trabajos se llevarán cabo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, sobre camellón central del bulevar Zaragoza, se solicita a los guiadores tomar precauciones por maniobras de la maquinaria pesada.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en el Smart Aeropuerto, Gran Patio Zaragoza y los fraccionamientos: Cienega, Quinta Granada, Nuevo Hipódromo, Lomas De San José, Colinas De Juárez, Infonavit Oasis y zonas aledañas.

La JMAS pide a los vecinos de las zonas mencionadas, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.