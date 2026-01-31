Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, catearon un domicilio de la colonia Frontera, en Ciudad Juárez, acción policial en la que aseguraron dos armas de fuego y detuvieron a una pareja.

La intervención con la orden judicial, fue efectuada en una vivienda que se ubica en el cruce de las calles Valle de Parras y Valle de Juárez.

Tras la inspección en el domicilio, los policías detuvieron a quienes dijeron llamarse Grisel C. M., de 43 años y Jorge Javier M. C., de 23 años de edad, por encontrase en poder de dos armas de fuego, una de calibre .45 milímetros, abastecida con siete cartuchos útiles y otra con la leyenda Cesca, con cargador metálico desabastecido, que fueron encontradas en el lugar.

Durante la acción policial, elementos del Ejército Mexicano, brindaron seguridad en el perímetro de la intervención.

Los detenidos y los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones por el delito de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.