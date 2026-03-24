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Registran seis incendios forestales activos en el Estado; trabajan 50 combatientes en su exterminio

by EditorJRZ
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La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que 50 combatientes atienden seis incendios forestales en los municipios de Guachochi, Bocoyna y Balleza, los cuales ya se encuentran controlados y se espera su liquidación en las próximas horas.

En lo que va de la temporada de incendios forestales 2026 suman 62 eventos en la entidad, que fueron intervenidos en colaboración por personal de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de la Defensa, SDR y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Mediante estas acciones las dependencias de los distintos órdenes de Gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, protegen los recursos naturales y la seguridad de la población.

El Gobierno del Estado exhorta a evitar tirar colillas de cigarro, no encender fogatas en zonas boscosas, apagar por completo cualquier fuente de fuego y a reportar cualquier indicio de humo o fuego a los números 800 737 0000 o 9-1-1.

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