Por José Eduardo Borunda Escobedo

En un evento de trascendencia, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal de Juárez. La cita en el edificio administrativo “Benito Juárez” sirvió de base para selección de la propuesta de quien será merecedor de la Presea Fray García de San Francisco.

La presea es el máximo galardón de reconocimiento a las personalidades e instituciones que han mostrado un legado de trascendencia, impacto social, pero sobre todo un reconocimiento a su labor dentro de la comunidad. Entre las categorías de valoración en la asignación de la presea, se encuentra precisamente el impacto en la comunidad, la innovación y originalidad, el liderazgo y compromiso social, la sostenibilidad y durabilidad y finalmente el reconocimiento entre la comunidad y su legado.

Fue una decisión muy difícil, pues las candidaturas presentadas, tienen una alta identificación con los juarenses, con trayectoria internacional e impactos a nivel municipal, estatal y nacional de todas las propuestas. Entre ellas, se encuentran “Los Silver” del legendario “Beto” Lozano y ahora con don Juan Zamora. ¿Quién no recuerda las canciones de los mejores músicos que dieron vida al Juárez de ayer? Canciones como “Moriré en el río”, “Novia linda”, “Día de san Valentín” son ejemplo de la nostalgia de quienes crecimos en la región.

También se destacó la participación de Tino Contreras, que con su aporte a la música llevó a Ciudad Juárez a los mejores escenarios del Jazz. Fortino Contreras González, oriundo de Ciudad Chihuahua, nacido un 3 de abril de 1924 tuvo una carrera artística que surcó el continente americano y fue más allá. En Inglaterra, España, Francia y Alemania consumó su conquista con el sonido del Jazz y el Blues que merecieron su reconocimiento internacional.

Pedro Matus Hernández, líder social y promotor de la izquierda en Ciudad Juárez con sus contingentes que ganaron las calles en los momentos álgidos de la democracia en esta frontera. Fue precisamente el Comité de Defensa Popular (CDP) un frente de contrapeso de gobiernos priistas y panistas y que ahora son un partido con presencia nacional, bajo otras siglas que le permitieron acceder al poder.

Todos ellos y además de la figura de la institución que ganó la presea, son ejemplo de lo mejor y de lo que somos los juarenses, nacidos aquí o que han acogido a nuestra ciudad como casa adoptiva.

El Instituto Regional de Ciudad Juárez, las liebres, tuvieron la valoración más alta e indiscutible, ya que cumplen con los indicadores de liderazgo, acciones, conductas, innovaciones, compromiso social entre otras virtudes que se hacen merecedores a tal distinción.

La figura del profesor Ramón Rivera Lara debe estar orgulloso de su obra que inició con sus propios recursos, con una idea, con una meta” construir una institución de educación superior. El “Tec de Juárez” como le conocemos, empezó así, como un sueño que se materializó por la perseverancia de su fundador, que, con idas y vueltas a la ciudad de Chihuahua y posteriormente a la Ciudad de México, materializó un proyecto en el año de 1964.

El Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Regional de Juárez y/o Instituto Regional de Ciudad Juárez tienen en su haber una trayectoria que resume una oferta académica y formadora de profesionistas que valoran el gran reto de la educación en Ciudad Juárez. Con 61 años de vida, representa también la imagen de Ciudad Juárez para el resto del mundo, no sólo de México.

Existe un reconocimiento nacional para sus equipos deportivos, su banda y escolta de guerra, sus campeones de básquetbol, vóleibol, fútbol americano y sus equipos representativos de música, danza, clubs de ajedrez y además tienen un gran impacto entre la comunidad y que se ganan el respeto de la sociedad fronteriza.

Por ello, la decisión del Consejo Consultivo tuvo una gran certeza en la designación de la presea Fray García de San Francisco que otorga el cabildo juarense, enhorabuena, a una institución que se dedica a la formación de los profesionistas y que tiene clara su misión histórica y que mejor reconocimiento a su obra que suma una medalla más a sus festejos que son una joya en la comunidad de esta frontera y que trasciende en el tiempo y en el espacio.

La entrega de la presea se realizará el próximo día 8 de diciembre, en el edificio de la presidencia municipal, en punto de las 10:30 de la mañana. Ese día, es también el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez. La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Indios Mansos del Paso del Norte, tiene como fundador a Fray García de San Francisco de la orden religiosa que le dio esta vocación de servicio a nuestra comunidad en el año de 1659.

Debemos recordar que fue hace 366 años que se empezó a generar una vida establecida en esta región, muy diferente a la historia que conocemos de la Ciudad de México y claro, que nos toca una etapa colonial, pero no tan intensa como en el centro del país. La ciudad de México es fundada como tal en 1521, pero ya había una sociedad establecida, con sus templos y un “imperio Azteca” que mantenía un dominio en la región contra otras comunidades, pero aquí era muy diferente esa condición religiosa y de vida de los primeros pobladores (indios mansos).

Son 138 años de diferencia entre la fundación de Ciudad de México y la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa diferencia se traduce en la trascendencia de sus instituciones, de sus tradiciones, en la formación de una identidad.

Esa es la magnitud de la premiación que tiene un gran significado en la presea al fundador de la Heroica Ciudad Juárez y se consolida como un galardón a quien lo merece por los indicadores que hemos comentado.