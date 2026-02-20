La vinculación y el conocimiento son dos términos que, aplicados correctamente, pueden llevar a dos instituciones educativas, de diferentes países, a trabajar colaborativamente y realizar trabajos de investigación sólidos y de beneficio para la educación y la sociedad.

Con ese objetivo en mente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de su Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA), continúa haciendo alianzas con Universidades de diversas nacionalidades.

En esta ocasión, el trabajo de vinculación se realiza con la visita del doctor Luis Exequiel Ibarra, profesor adjunto e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Argentina, a esta casa de estudios.

En la bienvenida oficial a esta Universidad, el doctor Exequiel Ibarra fue recibido por la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social; así como por la maestra Yadira Márquez, subdirectora de Cooperación e Internacionalización; el doctor Cristian Chapa González, jefe del departamento de Eléctrica y Computación; y la maestra Karla Fadul, jefa de Cooperación e Intercambio Académico.

Alrededor de dos semanas será su estancia en la UACJ, Universidad que, comentó, desconocía al momento de entrar a la convocatoria para aplicar al intercambio.

“Cuando me interesé por el programa (PILA) realicé una búsqueda bastante intensa de la Universidad para conocer los institutos y los docentes y profesores investigadores que la conforman, y pude ver que hay un buen nivel académico y científico también. Y eso es lo que me alentó a postularme a la convocatoria”.

Conocer y platicar con docentes e investigadores del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), adscritos a los departamentos de Eléctrica y Computación y Física y Matemáticas; impartición de conferencias y talleres sobre sus líneas de investigación en el IIT y en el Instituto de Ciencias Biomédicas serán algunas de las actividades académicas que el doctor Exequiel Ibarra realizará en esta casa de estudios.

Semblanza académica del Dr. Luis Exequiel Ibarra

Considerado, por sí mismo, con una mezcla de formación profesional, el doctor Luis Exequiel Ibarra es Médico Veterinario y cuenta con un doctorado en Ciencia y Tecnología, donde empezó a tener más contacto con nanopartículas y nanomedicina, enfocadas al tratamiento del cáncer.

Posteriormente, realizó estancias posdoctorales en Argentina, España e Italia, todas relacionadas al diseño y evaluación de nuevos compuestos terapéuticos para el cáncer, para distintos modelos.

Primeras impresiones

A un día de haber llegado a esta ciudad y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el doctor Exequiel Ibarra se siente sorprendido, agradecido y con muchas expectativas de formalizar convenios de cooperación con los docentes y con esta casa de estudios.

“Estoy siempre dispuesto a buscar colaboraciones y poder avanzar en cooperación, que me parece que es una forma más que eficiente para poder llevar adelante nuevas ideas que puedan tener un impacto, en este caso en la salud”.