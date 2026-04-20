En seguimiento a diversas carpetas de investigación por el delito de maltrato animal, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, rescató 17 animales que se encontraban en situación de maltrato, durante el cumplimiento de órdenes de cateo cumplimentadas el pasado viernes 17 de abril, en viviendas de las colonias Morelos IV, Zaragoza y La Cañada, en Ciudad Juárez.

Durante las intervenciones a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro Contra la Paz, así como personal de Servicios Periciales y el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, se aseguró siete caninos machos, dos caninos hembras, ocho cachorros caninos, además, un felino sin vida.

Los animales fueron trasladados al Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), donde recibirán atención especializada por el personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, mismos que se responsabilizarán de la supervisión médico veterinario.

Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier posible caso de maltrato animal al número de emergencia 911, denuncia anónima 089; o bien, acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.