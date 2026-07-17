El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó un recorrido por Riberas del Bravo etapa III como parte de la sexta edición del programa Juárez Amanece Limpio, donde supervisó las acciones de limpieza, participó en un volanteo informativo e invitó a las familias a sumarse al cuidado de los espacios públicos para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

Acompañado por el director de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez; el director de Limpia, Gibran Solís; el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Jaime Flores Castañeda y representantes de diversas dependencias municipales, el alcalde destacó que el programa tiene como objetivo intervenir 100 colonias durante el presente año. Asimismo, anunció que el próximo 25 de julio se alcanzará la atención de 70 sectores, consolidando el avance de esta estrategia en beneficio de la comunidad.

Ortiz Orpinel señaló que una de las principales acciones durante los recorridos consiste en atender los reportes de la ciudadanía sobre tiraderos clandestinos y actividades irregulares que afectan el entorno, además de promover entre los habitantes la importancia de evitar arrojar basura en diques, acequias y espacios públicos, ya que estas prácticas incrementan el riesgo de inundaciones y otros problemas durante las lluvias.

Comentó que la mayoría de las colonias intervenidas se han mantenido en mejores condiciones de limpieza, resultado que atribuyó al trabajo permanente del Gobierno Municipal y a la participación de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a continuar fortaleciendo la cultura del cuidado del entorno.

Durante la jornada también participaron jóvenes integrados al programa federal “Las y Los Jóvenes Unen al Barrio”, iniciativa nacional del Gobierno Federal quienes colaboraron en actividades comunitarias como parte de una estrategia orientada a fomentar la participación social, el deporte, la cultura y la recuperación de espacios públicos.

El director de Limpia, informó que el megadestilichadero inició en Riberas del Bravo etapa III y durante los próximos días recorrerá las diferentes etapas de ese sector de la ciudad, donde se ha identificado una importante acumulación de llantas, muebles, juguetes, ropa, tiliches y otros residuos.