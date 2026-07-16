Verónica Valles representará a México en el Mundial Sub-17 de Voleibol

La voleibolista juarense Verónica Valles Hernández fue convocada por la Federación Mexicana de Voleibol para integrar la Selección Nacional Femenil Sub-17, que representará a México en el Campeonato Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo en Chile a partir del 17 de agosto.

Como parte de su preparación rumbo a la competencia internacional, la estudiante de bachillerato participará en la concentración final del equipo nacional, programada del 24 al 27 de julio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Oaxtepec, Morelos, donde el representativo mexicano afinará los últimos detalles antes de viajar al certamen.

La convocatoria fue dada a conocer por la Federación Mexicana de Voleibol tras concluir el proceso de visorías, campamentos de entrenamiento y evaluaciones físicas realizadas durante los últimos meses para conformar el plantel definitivo.

Verónica obtuvo su lugar en la selección gracias a su destacado desempeño en competencias estatales y nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde ha representado al estado de Chihuahua.

“Es un honor y un orgullo enorme portar la camiseta de mi país. Este llamado no es solo mío, sino también de mi familia, de mis entrenadores y de todas mis compañeras de equipo que me han impulsado a ser mejor cada día. Vamos a Chile con la firme intención de representar dignamente a México”, expresó la deportista tras recibir la notificación oficial de su convocatoria.

La participación de la juarense en el Campeonato Mundial Sub-17 representa un importante logro para el deporte local y consolida el trabajo realizado durante su proceso de formación, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas del voleibol mexicano que buscarán poner en alto el nombre del país en la justa internacional.