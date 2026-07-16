La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que entregó a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, sin saber entonces que era el piloto que habría trasladado a Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la FGR retomada fue hasta junio de 2026 cuando la fiscal Ernestina Godoy Ramos y su equipo encontraron indicios de que la voz y huellas dactilares de Núñez Ojeda coincidían con las del piloto que trasladó a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El dato es relevante porque “El Jando” ya había sido entregado a autoridades estadounidenses en agosto de 2025, junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, la identificación como presunto piloto ocurrió meses después de su envío a Estados Unidos.

La FGR aseguró que la entrega no cierra las investigaciones en México y que aún puede pedir diligencias mediante los mecanismos de cooperación jurídica con Estados Unidos.

La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, indicó.

La FGR confirmó que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue detenido, procesado, entregado a Estados Unidos y después relacionado con el vuelo en el que fue trasladado “El Mayo” Zambada.

Según la Fiscalía, los indicios que permitieron identificarlo como el presunto piloto fueron encontrados hasta junio de 2026, a partir de análisis de voz y huellas dactilares.

Esto significa que, cuando fue incluido en el grupo de personas entregadas a Estados Unidos, México aún no tenía confirmado públicamente su presunto papel en el traslado de Zambada.

La Fiscalía también informó que, tras su detención, Núñez Ojeda fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, pero negó vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto Núñez Ojeda fue detenido en febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa.

La detención ocurrió después de que integrantes de un grupo delictivo que viajaban en un vehículo con blindaje agredieron a personal del Ejército y la Guardia Nacional.

En ese hecho murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

La Fiscalía informó que, al ser presentado ante el Ministerio Público, Núñez Ojeda se identificó con otro nombre.

Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad”.

Después de esos análisis, la institución lo identificó como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa y como una persona con riesgo para la seguridad nacional.

La explicación de la FGR es que “El Jando” fue entregado por el riesgo que representaba para México, no porque en ese momento ya estuviera confirmado su presunto papel en el vuelo de “El Mayo” Zambada.

La institución señaló que en agosto de 2025 fue enviado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Ese punto separa dos hechos distintos:

Lo que ya había ocurrido: “El Jando” fue detenido en Sinaloa y entregado a Estados Unidos.

Lo que se supo después: la FGR encontró indicios de que era el piloto del traslado de “El Mayo”.

Lo que sigue pendiente: explicar qué información tenía México al momento de avalar su entrega.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que corresponde a la FGR ampliar la información del caso.

Eso es lo que comenta la Fiscalía, ellos tendrían que dar más información sobre todo este caso”, señaló.

“El Jando” es señalado como el piloto que habría trasladado a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López desde Sinaloa hasta Nuevo México.

Las autoridades estadounidenses anunciaron la detención de Zambada y Guzmán López el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas.

El caso ha generado preguntas porque Zambada ha sostenido que fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos. Por eso, la identificación del piloto es una pieza importante para reconstruir cómo ocurrió el traslado, quiénes participaron y qué sabían las autoridades de ambos países.

Hasta ahora, la FGR sostiene que la confirmación de la identidad de “El Jando” como presunto piloto llegó después de su entrega.

La FGR aseguró que la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda a Estados Unidos no extingue las investigaciones abiertas en México.

La institución afirmó que conserva los datos integrados en las carpetas de investigación y que puede solicitar nuevas diligencias por medio de asistencia jurídica internacional.

Esto significa que México aún puede pedir información, entrevistas, documentos o actos de investigación a las autoridades estadounidenses, si los considera necesarios para fortalecer el expediente.

Lo que no se ha informado públicamente es qué diligencias adicionales pedirá la FGR ni cuándo podría ampliar los detalles del caso.

ElImparcial