El Gobierno del Estado implementará acciones preventivas para proteger al sector ganadero tras la detección de un caso aislado de gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, quien anunció la entrega de medicamentos y el reforzamiento de las medidas sanitarias en coordinación con los productores.

El funcionario señaló que la prioridad es evitar la propagación del parásito y mantener el estatus sanitario de la entidad, por lo que exhortó a los ganaderos a reforzar las buenas prácticas de manejo del ganado, especialmente en el cuidado y revisión de heridas.

Como parte de las acciones, el Gobierno estatal distribuirá medicamentos antiparasitarios, entre ellos ivermectina, a través de las asociaciones ganaderas, el Comité Estatal de Sanidad Pecuaria y la propia Secretaría de Desarrollo Rural.

“Lo que sigue es apegarnos a las buenas prácticas ganaderas”, expresó Parada Muñoz, al destacar que la vigilancia permanente es fundamental para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de ganado para que notifiquen de inmediato la presencia de heridas o posibles gusaneras en sus animales y envíen muestras para su análisis. Las autoridades sanitarias se encargarán de recolectarlas y realizar los estudios correspondientes.

El titular de Desarrollo Rural explicó que el riesgo de infestación se presenta principalmente cuando existen lesiones abiertas en los animales, por lo que recomendó mantener una revisión constante y atender cualquier herida de manera oportuna.

Las medidas anunciadas forman parte de la estrategia estatal para contener posibles casos de gusano barrenador y brindar apoyo directo a los productores pecuarios del estado.